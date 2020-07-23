Байден назвал Трампа «первым президентом-расистом» в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства республиканца Дональда Трампа «первым расистом, который избрался в президенты».
В ходе онлайн-конференции с избирателями Байдена спросили, как он относится в тому, что Трамп называет коронавирус «китайским вирусом» или «уханьским вирусом». В ответ политик заявил, что президент «сеет расизм».
«То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно», — сказал Байден.
«Ни один президент-республиканец не делал этого. Ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом (США). Он первый, кто это сделал», — добавил Байден.(РИА Новости)