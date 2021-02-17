Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой»

«Наша позиция по «Северному потоку — 2» была ясной и остается неизменной. Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями, и потому что это идет в разрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Таким образом Псаки ответила на вопрос, не думают ли американские власти об отмене санкций в отношении газопровода из-за просьб об этом со стороны Германии.