Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой»

Президент США Джо Байден считает газопровод «Северный поток — 2», идущий из России в Германию в обход стран Балтии и Польши, «плохой сделкой», так что позиция американских властей в отношении проекта не изменилась, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Наша позиция по «Северному потоку — 2» была ясной и остается неизменной. Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями, и потому что это идет в разрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). Таким образом Псаки ответила на вопрос, не думают ли американские власти об отмене санкций в отношении газопровода из-за просьб об этом со стороны Германии.
Пресс-секретарь добавила, что США будут решать вопрос о введении санкций против «Северного потока — 2» по мере завершения его строительства и сертификации. По словам российского вице-премьера Александра Новака, тот готов на 95%. Псаки также озвучила уже сделанное ранее заявление Госдепа, что санкции являются только одним из многих инструментов для «обеспечения энергобезопасности».