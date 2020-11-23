Байден назвал имена членов своей возможной команды

Кандидат в президенты США Джо Байден предложит Тони Блинкена на должность госсекретаря, Джейка Салливана на пост советника по национальной безопасности и Линду Томас-Гринфилд на место постпреда при ООН. Об этом представитель штаба политика Эндрю Бейтс сообщил в Twitter.

«Джо Байден выбрал опытных, проверенных кризисами лидеров в свою команду», — написал Бейтс.

Выборы президента США прошли 3 ноября, в них участвовали республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. По прогнозам американских СМИ, победу на выборах президента США одерживает Джо Байден. Официальные результаты выборов еще не опубликованы.