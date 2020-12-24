Байден намерен сократить расходы на ядерные вооружения

Администрация избранного президента США Джо Байдена планирует сократить расходы на модернизацию ядерных сил. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших чиновников.

Согласно сообщению, администрация Байдена, вероятно, пересмотрит решение Пентагона о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования.

Ее стоимость с учетом боеголовки оценивается в сумму более $100 млрд.

«Мы должны модернизировать наши силы сдерживания… Но мы не можем потратить ту сумму денег, которая сейчас выделена», — говорится в сообщении.

По словам собеседников газеты, сужение роли ядерного оружия потребует усиления потенциала обычных вооружений. ( Газета.Ру)