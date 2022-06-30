США должны продать Турции истребители F-16, а также провести их модернизацию, заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО, передает ТАСС.

Байдена спросили, какие заверения по поводу поставок F-16 он дал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. «Я сказал то, что говорил еще в декабре. Нам следует продать им F-16 и также модернизировать эти самолеты. Не в наших интересах не делать этого», — ответил Байден, напомнив при этом, что подобные сделки должен одобрять Конгресс США.

Двусторонняя встреча лидеров США и Турции состоялась в среду на полях саммита НАТО.