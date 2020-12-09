Байден может назначить Пита Буттиджича послом США в КНР

Избранный президент США Джо Байден рассматривает возможность назначения бывшего претендента на пост главы государства на выборах 2020 года демократа Пита Буттиджича послом США, предположительно, в Китае. Об этом сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, 38-летний политик также может занять руководящий пост внутри страны, в том числе в министерствах транспорта или торговли. Однако сам Буттиджич, по информации источников Axios, больше заинтересован в работе в сферах внешней политики и национальной безопасности. (ТАСС)

| 2020-12-09T09:24:14+04:00 9 декабря 2020, 10:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss