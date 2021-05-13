Байден и Путин могут провести встречу в онлайн-формате

Предполагаемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может состояться не в третьей стране, а в формате видеоконференции. Саммит «будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологами», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 13 мая, отвечая на вопрос, может ли такая встреча пройти в режиме онлайн.

Несколькими часами ранее Путин провел видеоконференцию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, прибывшим в Москву. Кремль объяснил такой формат встречи мерами предосторожности во время пандемии COVID-19.