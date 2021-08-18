Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 с целью обсудить подход к ситуации в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Джонсон и Байден провели телефонные переговоры.

«Они высоко оценили храбрость и профессионализм своего военного и гражданского персонала, который плечом к плечу трудится в Кабуле над эвакуацией своих граждан и граждан Афганистана, которые участвовали в военных действиях», — говорится в сообщении Белого дома.

Стороны также обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками в отношении Афганистана в будущем, в том числе возможности предоставления помощи и поддержки беженцам.