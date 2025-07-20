Иран, Великобритания, Франция и Германия могут провести переговоры по ядерной программе Тегерана уже на следующей неделе, сообщило в воскресенье, 20 июля, иранское информационное агентство Tasnim. Ранее три европейские государства предупредили, что отказ от возобновления переговоров приведет к повторному введению международных санкций против Ирана.

«Принципиальное согласие на проведение переговоров достигнуто, однако продолжаются консультации по времени и месту их проведения. Страна, в которой могут состояться переговоры на следующей неделе, еще не определена», — сообщает Tasnim со ссылкой на информированный источник.

Информация о возможных переговорах появилось через несколько дней после того, как главы МИД так называемых стран E3 и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности провели первый телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи после того, как месяц тому назад Израиль и США нанесли удары по иранским ядерным объектам.

Три европейские страны наряду с Китаем и Россией остаются участниками ядерного соглашения с Ираном, достигнутого в 2015 году. США вышли из него в 2018 году. Это соглашение предусматривало снятие санкций с Ирана в обмен на ограничения его ядерной программы.

Страны E3 заявили, что восстановят санкции ООН против Тегерана на основании так называемого «механизма отката» (snapback) к концу августа, если переговоры, которые ранее велись между Ираном и США до начала войны между Израилем и Ираном, не возобновятся или не дадут конкретных результатов. «Механизм отката» позволяет восстанавливать санкции ООН до истечения 18 октября срока действия резолюции Совбеза ООН, закрепляющей соглашение по ядерной сделке. (DW)