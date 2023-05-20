Американский лидер Джо Байден рассчитывает обсудить ситуацию в Украине на полях саммита Группы семи в Хиросиме с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Украина будет одной из тем, но не единственной темой, которые мы затронем с этими странами», — отметил он. Говоря о возможности обсуждения Байденом с Моди и Лулой да Силвой урегулирования в Украине, Салливан добавил: «Он будет искать возможность поговорить с ними обоими о конструктивной роли, которую могут сыграть обе страны в поддержке самых базовых и фундаментальных элементов при любом исходе — это суверенитет и территориальная целостность. Они являются непреложными по Уставу ООН».

«Именно в этом направлении президент хочет вести диалог с этими двумя ключевыми развивающимися странами», — добавил Салливан. По его словам, Байден также желал бы затронуть вопросы, касающиеся инвестиций, многостороннего сотрудничества, проблемы задолженности.