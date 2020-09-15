Бахрейн, ОАЭ и Израиль подписали историческое соглашение в Белом доме

Бахрейн и ОАЭ подписали с Израилем соглашение о нормализации отношений и установлении дипломатических связей. Церемония подписания проходила в Белом доме, сообщает РИА «Новости».

Свои подписи под соответствующим документом поставили в присутствии президента США Дональда Трампа и нескольких десятков приглашённых гостей поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни.

Соглашения были подписаны в рамках ранее заключенного Авраамского договора, который был заключен при посредничестве США.

До настоящего времени Израиль был признан лишь двумя арабскими странами — Египтом и Иорданией.