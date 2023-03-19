На днях, т.н. политолог, депутат Государственной думы России V созыва Семен Багдасаров выступил с предложением захватить Стамбул, воспользовавшись «тяжелым положением» Турции. Он заявил об этом в эфире «Соловьев Live».

«Поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам — Константинополь», — сказал Багдасаров в эфире.

По мнению Багдасарова, Турция сейчас ослаблена экономическим кризисом и последствиями землетрясения, поэтому Россия должна воспользоваться этим и вернуть к себе то, что исторически принадлежит ей. Он также призвал «изгнать» Турцию из Средней Азии, уменьшить ее влияние в Украине и «выгнать» с Южного Кавказа. «Над храмом святой Софии воздвигнем крест… и музыку, молитву на арамейском языке, можно на русском», — предложил он.

«Слава богу — кризис. Кризис должен завершиться крахом и присоединением наших территорий», — добавил Багдасаров. (moscowtimes.ru)