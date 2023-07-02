Бабушка застреленного полицией подростка алжирского происхождения, гибель которого спровоцировала протесты во Франции, призвала погромщиков прекратить насилие. Об этом она заявила телеканалу BFM.

«Я хочу, чтобы это прекратилось повсеместно. Людей, которые сейчас громят, я призываю остановиться», — сказала она.

Ранее глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в стране за четыре дня разграбили около 250 табачных лавок.

Он добавил, что также были разграблены десять торговых центров и более 200 супермаркетов, офисы банков и магазины одежды.