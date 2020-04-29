«Азерпочт» возобновил доставку почтовых отправлений еще в 16 стран

ООО «Азерпочт», находящееся в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, возобновило прием международных почтовых отправлений еще в 16 стран.

Как говорится в сообщении ООО, по итогам переговоров с грузовой авиакомпанией было достигнуто соглашение о международных почтовых перевозках.

В настоящее время в почтовых отделениях и центрах обслуживания Şəbəkə осуществляется прием международных почтовых отправлений в 34 страны — Германию, США, Австрию, Бельгию, Великобританию, Болгарию, Чехию, Китай, Данию, Францию, Гонконг, Грузию, Эстонию, Израиль, Швецию, Швейцарию, Италию, Испанию, Канаду, Корею, Казахстан, Кыргызстан, Литву, Венгрию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Россию, Сингапур, Таиланд, Турцию, Украину и Японию.

Продолжаются переговоры по возобновлению доставки почтовых отправлений в другие страны.