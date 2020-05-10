«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы

«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с нестабильными погодными условиями.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ООО «Азеришыг» Вагиф Айдыноглу.

По его словам, с целью оперативного предотвращения возможных аварий, выделены дополнительные материалы и техника.

В.Айдыноглу добавил, что дождливая погода, сопровождаемая сильным ветром, создала кратковременные сбои в электроснабжении Гёйчайского, Агсуинского и Абшеронского районов. Сбои были предотвращены благодаря оперативному вмешательству сотрудников «Азеришыг».

В связи с проблемами можно обращаться по круглосуточной «горячей линии» — 199.

| 2020-05-10T22:46:11+00:00 10 мая 2020, 23:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss