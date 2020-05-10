«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы

«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с нестабильными погодными условиями.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ООО «Азеришыг» Вагиф Айдыноглу.

По его словам, с целью оперативного предотвращения возможных аварий, выделены дополнительные материалы и техника.

В.Айдыноглу добавил, что дождливая погода, сопровождаемая сильным ветром, создала кратковременные сбои в электроснабжении Гёйчайского, Агсуинского и Абшеронского районов. Сбои были предотвращены благодаря оперативному вмешательству сотрудников «Азеришыг».

В связи с проблемами можно обращаться по круглосуточной «горячей линии» — 199.