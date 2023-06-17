Сегодня в Варшаве при организационной поддержке Совета азербайджанцев Польши и Международного фонда азербайджанцев мира (МФАМ) состоялся велотур.

Как сообщили # в МФАМ, целью данного мероприятия было эффективное проведение досуга проживающих в Польше азербайджанцев, развитие контактов среди азербайджанцев и пропаганда здорового образа жизни среди азербайджанской молодежи.

Соучредители платформы PolCare Юсиф Эфендизаде и Юсиф Мамедов предоставили участникам велотура информацию о правилах безопасности. С целью обеспечения безопасности участников велотура их сопровождали два автомобиля.

Велотур стартовал со станции метро «Поле Мокотовское» до Зегжинского озера. По всему 40-километровому маршруту велотура были развешаны флаги Азербайджана. Участники велотура сделав три остановки, достигли финиша в течение 4 часов.

В конце для участников велотура был организован пикник на берегу Зегжинского озера.