Азербайджанцы находящиеся в городе Ухань пока не могут выехать из Китая

В китайском городе Ухань, закрытом на карантин из-за эпидемии коронавируса нового типа, остаются азербайджанские студенты. Они не могут покинуть город из-за запрета властей на въезд и выезд из города. Об этом сообщил один из этих студентов — Самед Азадлы, информирует Turan.

В свою очередь, официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на запрос Turan заявила, что с китайской стороной ведутся переговоры по этому поводу. «Это нелегкий, длительный процесс и переговоры с китайской стороной продолжаются», — сказала Абдуллаева.

В свою очередь, посол Азербайджана в КНР Акрам Зейналлы заявил АЗТВ, что в КНР находятся в настоящее время 500 азербайджанских граждан. В Ухане остаются 7 граждан Азербайджана, в том числе 4 студента.

Студенты изолированы в общежитиях. Местные власти рекомендуют всем иностранцам не выходить на улицы и обеспечивают иностранцев продовольствием и всем необходимым. Китайские власти считают пока нецелесообразным выезд из города. Азербайджанская сторона продолжает переговоры с властями КНР с целью вывоза своих граждан и надеется осуществить это в скором времени, сказал посол.