Азербайджанский манат и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов включены в список «Иностранных валют для торговли» Центрального банка Турции. Соответствующий циркуляр опубликован во вторник, 21 декабря в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.

Поправки приняты в соответствии с решением №32 о «Защите стоимости турецкой валюты» и Коммюнике №2008-32 /34 Министерства казначейства и финансов Турции.

По мнению опрошенных # экономистов, решение турецкого Центробанка является следствием укрепляющихся двусторонних экономических и торговых связей между Азербайджаном и Турцией.

Экономист Халид Керимли считает, что факторы, повлекшие за собой укрепление позиций азербайджанской валюты в соседней стране и позволившие ей, соответственно, войти в список «Иностранных валют для торговли» турецкого регулятора, были вполне предсказуемы.

«Напомню, что решение было принято в ходе последнего заседания турецкого Центробанка, — говорит экономист. – Перечень иностранных валют, применяемых в платежно-расчетных операциях, включает денежные единицы стран-торговых партнеров Турции– это американский, канадский, австралийский доллар, болгарский лев, китайский юань, единая валюта еврозоны, швейцарский франк, шведская крона и пр. В этот обновленный список входят также российский рубль и саудовский риал. Все это мировые валюты, пользующиеся доверием.

Включение в упомянутый перечень теперь уже азербайджанского маната и дирхама означает, что турецкий Центробанк отныне будет проводить в этих валютах операции по покупке (продаже), удовлетворять спрос на эти валюты действующих в стране коммерческих банков. Иными словами, если местные коммерческие банки формируют спрос на азербайджанский манат, проблем с банковскими операциями в нашей валюте не возникнет. Кроме того, новшество предусматривает также возможность открыть манатный счет в турецком банке, что актуально для бизнеса, так или иначе связанного с Азербайджаном».

Это хорошая новость для нас и позитивный момент для национальной валюты, уверен Керимли. Решение турецкого регулятора отвечает интересам обеих стран, тем более в условиях растущего экономического и торгового взаимодействия.

Похожее мнение о причинах, позволивших азербайджанскому манату занять свое место в упомянутом перечне Центробанка Турции, высказал доцент Государственного экономического университета (UNEC) Азер Бабаев:

«Недавно турецкий Центробанк обновил перечень иностранных валют, в которых могут проводиться платежно-расчетные операции, включив туда и нашу национальную денежную единицу. Речь о стандартном процессе. Список этот периодически пересматривают, какие-то валюты удаляются, другие, напротив, занимают там свое место. Включение в этот перечень азербайджанского маната отражает процессы, сопряженные укреплением двустороннего геополитического, экономического, торгового сотрудничества».

По свидетельству собеседника, на фоне этих процессов сегодня усилилось двустороннее торговое сотрудничество. Растущее экономическое взаимодействие, взаимное инвестирование, рост числа компаний с азербайджанским капиталом в соседней стране – все это резонный ответ, почему наша валюта упрочила там свой статус: «Поскольку растет оборот торговли, возникает вопрос: для чего использовать во внешних расчетах валюту третьей страны, если партнеры могут договориться о взаимном использовании лиры и маната. Но опять-таки, это вовсе не значит, что все сразу бросятся торговать в азербайджанских манатах».

Решение Центробанка Турции никак не связано с укреплением маната к лире, уверен Бабаев:

«В условиях фиксированного курса наша валюта может колебаться только в жестко установленных рамках и говорить про ее укрепление не приходится. Более того, такие понятия как «укрепление» и «падение» курса не имеют к национальной валюте, которую уже несколько лет удерживают на отметке 1,7 маната за доллар, никакого отношения».

В обновленном перечне турецкого регулятора 22 валюты: доллар США, австралийский доллар, новый азербайджанский манат, дирхам ОАЭ, болгарский лев, китайский юань, датская крона, евро, южнокорейская вона, британский фунт стерлингов, иранский риал, шведская крона, швейцарский франк, японская иена, канадский доллар, катарский риал, кувейтский динар, норвежская крона, пакистанская рупия, румынский лей, российский рубль и саудовский риял.