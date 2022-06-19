Первая пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию произошла по новому газопроводу IGB. Об этом сообщает болгарская BNR.

В сообщении отметили, что трубопровод IGB должны были построить еще в первой половине прошлого года. Однако этого не получилось сделать из-за пандемии коронавируса и проблем с поставками материалов.

Труба имеет мощность прокачки в 3 млрд кубометров газа в год. При этом есть возможность расширения до 5 млрд кубометров.

IGB является проектом, который соответствует совместной стратегии Евросоюза по обеспечению безопасности поставок на рыночной основе. Кроме того, трубопровод представляет интерес Еврокомиссии, которая утвердила софинансирование проекта на €84 млрд. (Газета.Ру)