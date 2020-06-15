Азербайджанский фильм удостоен сертификата Голливуда — ФОТО

Художественный фильм азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова «Архив Шоллера» («Şollerin arxivi») удостоен сертификата онлайн-фестиваля Hollywood Blood Horror 2020 (Лос-Анджелес, США). Об этом сообщил автор картины.

«Архив Шоллера» был снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи. В 1840-х годах они переселились в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положения в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением.

Режиссер, автор сценария и продюсер — Джалаладдин Гасымов. В ролях: народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлаб Ардебилли и другие. Картина удостоена призов 38 международных кинофестивалей в различных номинациях.

Ранее режиссер сообщил, что вторая часть фильма «Архив Шоллера» будет снята при финансовом содействии американской компании From the Hearts Production.(Trend)