На завершающемся в хорватском Пореке чемпионате Европы среди боксеров не старше 22 лет азербайджанские спортсмены завоевали четыре медали – золото, серебро и две бронзы.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Ниджат Гусейнов. В весовой категории до 51 кг он уверенно победил в финале грузина Лексо Хасая – 5:0 (30:28, 29:28, 30:27, 29:28, 29:27).

На пути к финалу Ниджат победил ирландца Антонио Пейвана и турка Мехметхана Чинара.

До этого Руслан Гадиров (54 кг) стал серебряным призером, а Джалал Гурбанов (63,5 кг) и Наби Искендеров (67 кг) – бронзовыми. Всего Азербайджан в Хорватии представляли семь боксеров.

Золото, серебро и две бронзы – это повторение рекорда, достигнутого сборной Азербайджана на чемпионатах Европы U-22. Десять лет тому назад наша команда добилась такого же результата на Евро в России.