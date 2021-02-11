Азербайджанский артист создал новую компанию в Москве и готовится к роли Онегина

Популярный азербайджанский певец, прославившийся в Москве, Эмиль Кадыров строит планы вопреки всем пандемическим прогнозам: в прошлом году он открыл в Москве Школу музыки Music Way, а совсем недавно расширил свою деятельность созданием компании по организации массовых мероприятий — Music Way Production.

Первое мероприятие не за горами: 9 апреля Эмиль Кадыров представит концертное исполнение великой оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в Театре Градский Холл.

Премьера – многообещающая: партию Евгения Онегина исполнит сам певец. В проекте также задействованы лучшие оперные голоса России: Анастасия Черноволос (Татьяна) — приглашенная солистка театров Франции, Бельгии, Швейцарии, Англии, солистка Palais de Congres (Париж), приглашенная солистка театра Станиславского и Немировича-Данченко и Владимир Дмитрук (Ленский) — финалист телепроекта «Большая опера», ведущий солист Театра Станиславского и Немировича-Данченко и призер конкурса Пласидо Доминго.

«Проект важен для меня по нескольким причинам. Прежде всего, я являюсь организатором этого мероприятия. Это первый проект моей новой компании. Я исполняю партию Онегина, а также буду участвовать в режиссуре. Надеюсь, что мы сделаем хорошую постановку, потому что коллеги у меня просто потрясающие! Петь в такой компании — одно удовольствие», — рассказывает певец #.

Финалист проекта «Голос», солист театра Александра Градского Эмиль Кадыров снискал славу яркого певца, виртуозного гитариста и обладателя уникального баритона.

«Многие крутят пальцем у виска, мол, кто в такое время создает новую компанию. Но мы решили не откладывать: пандемия, к счастью, отступает, по крайней мере в Москве, и когда все возобновится в прежнем режиме – концерты, представления и т.д, мы уже будем наготове», — говорит Кадыров, отмечая, что главное для него сейчас – собрать зал:

«Люди за время пандемии отвыкли от походов в театр. Но я думаю, что наша компания постепенно вернет людей к нормальной жизни», — заключил артист.