В бельгийском городе Монс прошла ежегодная конференция в рамках программы НАТО «Концепция операционных возможностей» (КОВ).

Об этом сообщает Министерство обороны.

На конференции с участием представителей различных штабов НАТО, а также военнослужащих Азербайджанской армии было особо подчеркнуто, что наша страна широко использует программу КОВ и обладает передовым опытом среди государств-партнеров.

Полномочный представитель Альянса вручил азербайджанским военнослужащим сертификат НАТО «Готов к бою».