Саперы Министерства обороны Азербайджана очистили от мин более 29 тысяч гектаров освобожденных территорий.

«В результате деятельности инженерно-саперных подразделений армии Азербайджана на освобожденных территориях в нынешнем году было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 15,62 тыс. га земли. На сегодняшний день на освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 29,113 тыс. га земли», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего обнаружено и уничтожено 10,185 тыс. единиц противопехотных, 2,58 тыс. единиц противотанковых и 10,445 тыс. единиц неразорвавшихся боеприпасов.