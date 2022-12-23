Азербайджанские предложения по мирному договору с Арменией позволят создать основу для юридического документа.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

«На переговорах мы затронули тему мирного договора, нужно делать все, чтобы сближать позиции сторон. Азербайджанские предложения позволят создать основу для юридического документа», — заявил он.

По словам главы МИД РФ, российские миротворцы регулярно работают над урегулированием ситуации и разрешением разногласий по рудным месторождениям в Карабахе. Он отметил, что тема старая и необходимо снять ее остроту.

Россия, как никто другой, заинтересована в установлении прочного и справедливого мира, отметил С.Лавров. По его словам, также проанализирован ход реализации всех трехсторонних заявлений, а также обсужден вопрос разблокирования транспортных коммуникаций и восстановления экономических связей.(report.az)