В Москве состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД России Сергеем Лавровым. Предметом обсуждения был широкий комплекс вопросов. Одним из которых является вопрос незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

По сути, официальный Баку весьма четко дает понять российской стороне, что она не справляется с теми обязательствами, что взяты ею на себя, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Собственно, именно по этой причине в минувшую субботу сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Госслужбы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО «АзерГолд» направились на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Направились они туда к ужасу карабахских сепаратистов, устроивших истеричный вопль по этому поводу, который сопровождался бесмысслеными сетованиями на российских миротворцев. Данный визит был неизбежен. В том числе и потому, что у азербайджанской стороны появились веские основания для утверждений о том, что карабахские сепаратисты, при молчаливом согласии российских миротворцев, разворовывают нашу землю.

Говоря конкретнее, ряд отечественных СМИ поведал о том, что на «КАМАЗ»ах вывозится сырье, добываемое на золотых приисках близ села Гюльйатаг бывшего Агдеринского (нынешнего Тертерского) района Азербайджана, расположенного в зоне временной ответственности РМК. Перевозка осуществляется компанией «Base Metals», которая входит в базирующееся в Швейцарии ЗАО «Vallex Group», и занималась разграблением ценных металлов в Кяльбаджаре, Зангилане, Агдере как в годы оккупации, так и ныне в зоне ответственности РМК.

В Баку потому и направили в зону ответственности российских миротворцев делегацию. Командующий миротворческими силами в Карабахе Андрей Волков в ходе встречи с нашей делегацией вид имел, мягко скажем, оправдывающийся. Он сделал целый ряд противоречивых заявлений. Но главное, что в конечном итоге в понедельник им было объявлено, что на азербайджано-армянской условной границе будет оборудован таможенный пункт.

Это ровно то, чего добивались в Баку и чего так опасались не только и даже не столько в Ереване, сколько в Ханкенди. Ведь, установка таможенного пункта лишит карабахских сепаратистов возможности перевозить из Ханкенди на территорию РА по Лачинскому коридору все то, что они захотят — от награбленных полезных ископаемых до оружия. Таким образом, действуя ювелирно, без шума и пыли, Азербайджан передал «привет» и Армении, и карабахским сепаратистам, и Ирану.

Да, ведь, был же скандал вокруг 14 граждан ИРИ, незаконно проникших в зону временного размещения РМК в Карабахском регионе Азербайджана. Тот же Волков потом пытался оправдаться за обнаруженную «слепоту» российских миротворцев. Он мямлил что-то про то, что иранцы вовсе не диверсантами были, а «строителями». Хорошо еще, что он их «санитарами леса» не назвал. В любом случае, Азербайджан добился поставленной цели.

И российская сторона вынуждена была с этим согласиться. Промолчит и Иран. Потому, что Азербайджан действует безупречно с правовой точки зрения. А еще потому, что наша страна обладает способностью добиваться своей цели не только дипломатическим путем. Принуждение к уважению обоснованной позиции официального Баку может сопровождаться и привлечением сил спецназа.

В этом смысле очень показательно, что встреча глав МИД Азербайджана и России в Москве состоялась в тот самый день, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе этой встречи было отмечено большое значение проводимых в настоящее время в Азербайджане совместных азербайджано-турецких военных учений, и что Азербайджан и Турция и впредь всегда будут рядом друг с другом. Уверен, что смысл данного месседжа поняли и в Ереване, и в Москве, и в Тегеране.