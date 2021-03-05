Азербайджанские ковры из коллекции Музея турецкого и исламского искусства

Ровно год назад в марте, в культурной жизни двух братских стран — Турции и Азербайджана произошло знаменательное событие – в Стамбульском Музее турецкого и исламского искусства, в котором хранится большинство образцов культуры исламского искусства, состоялось открытие выставки древних и редких азербайджанских ковров.

Выставка приурочена к 53-й годовщине Азербайджанского национального музея ковра и десятилетию включения азербайджанского традиционного коврового искусства в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает #.

Отметим, что Азербайджанский национальный музей ковра реализует проект «Азербайджанские ковры из коллекции Музея турецкого и исламского искусства» в рамках Государственной программы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы. Главными целями этого первого проекта, претворяемого в жизнь между музеями двух стран, являются проведение исследований в сфере научной атрибутики азербайджанских ковров, хранящихся в коллекции Музея турецкого и исламского искусства, составление на их основе каталога и организация выставки редких образцов ковров.

На выставке, продолжающейся вот уже год и встреченной с большим интересом ведущими мировыми специалистами и экспертами по коврам, демонстрируется двенадцать редких азербайджанских ковров XVII-XIX вв. из коллекции Музея турецкого и исламского искусства. Среди них – ковры «Хатаи» («Драконовый») и «Челеби», относящиеся к уникальной ветви азербайджанского ковроткачества, ковры «Годжа», отражающие красоту Карабаха в его совершенных художественных орнаментах, а так же ковры «Дагкесемен», украшенные тамгами (клеймами) древнетюркских племен. В то же время, азербайджанские ковры из коллекции музея представлены на выставке с обновленными текстами атрибуций.

Наряду с выставкой, также была издана изысканно оформленная книга-каталог «Азербайджанские ковры из коллекции Музея турецкого и исламского искусства». Издание на турецком и английском языках призвано обеспечить всестороннее и полное освещение азербайджанских ковров для турецкой публики и в то же время для мировых специалистов по коврам.

Азербайджанский национальный музей ковра приглашает всех ценителей искусства, особенно наших соотечественников, проживающих или находящихся с визитом в Турции, посетить выставку.