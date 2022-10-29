Пять азербайджанских дзюдоистов выступили во второй день молодежного чемпионата Европы (U-23) в Сараево (Босния и Герцеговина).

Как передает azerisport.com, Магеррам Имамвердиев (81 кг) прошел Николу Станишича (Черногория) и Владимира Ахалкаци (Грузия), но в четвертьфинале проиграл Бенедеку Тоту (Венгрия). В утешительном поединке он одолел Яхели Лави (Израиль), а в схватке за бронзу уступил Мохаммеду Кочу (Турция).

Исмаил Заманов (90 кг) выиграл у Райана Риксена (Великобритания) и Франсиса Дамьера (Франция), но в четвертьфинале уступил Марату Крыжанскому (Украина). В утешительном поединке он одолел Арслана Папояна (Австрия), но в поединке за бронзу проиграл Гаю Гуревичу (Израиль).

Руслан Насирли (100 кг) победил Киллиана Бултхьюса (Нидерланды) и Михаила Джапаридзе (Грузия), выйдя в полуфинал. На этой стадии он уступил Зомбору Вегу (Венгрия), а в схватке за бронзу уступил Марвином Бензу (Германия).

В женском зачете Судаба Агаева (70 кг) проиграла Сесилии Бетемпс (Италия), а Нармин Амирли (78 кг) уступила Йованке Сджепанович (Сербия).

По итогам личного ЕВРО наша команда завоевала три награды: золото выиграл Назир Талыбов (60 кг), серебро на счету Кянана Исмайлова (60 кг) и Кенуль Алиевой (48 кг).