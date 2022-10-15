Ближайшим стартом для команды Азербайджана по дзюдо станет турнир «Большого шлема», который пройдет 21-23 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Как передает azerisport.сom, в нем планируют выступить 13 наших спортсменов. В предварительном списке значатся имена Балабея Агаева, Турана Байрамова (оба – 60 кг), Орхана Сафарова, Яшара Наджафова (оба – 66 кг), Вусала Галандарзаде (73 кг), Эльджана Гаджиева, Зелима Цкаева (оба – 81), Мурада Фатиева, Вугара Талыбова (оба – 90 кг), Эльмара Гасымова (100 кг), Джамала Гамзатханова (+100 кг), Лейлы Алиевой (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиевой (52 кг).

При этом, в составе могут произойти изменения, учитывая текущее состояние некоторых спортсменов сборной после чемпионата мира.