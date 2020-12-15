Азербайджанские дизайнеры приглашаются на InternationalDigital Fashion Week

Азербайджанские дизайнеры приглашаются на Международную цифровую Неделю моды InternationalDigital Fashion Week осень-зима 21/22, сообщила «Зеркало» представитель IDFW в Азербайджане Гюльнара Халилова.

Конкурс от International Digital Fashion Week — прекрасная возможность для студентов и начинающих дизайнеров со всего мира побороться за призы и место на IDFW. Победа в конкурсе от IDFW даст возможность стать участником Международнои Недели Моды IDFW, а также получить подарки от членов жюри. В состав жюри войдут президенты различных Недель моды, представители прессы, ведущие модные журналисты и другие известные люди из сферы индустрии моды. Не упустите свой шанс заявить о себе на весь мир!

Для участия необходимо предоставить одноминутное видео, которое будет размещено вместе со всеми другими заявками для создания одного эпизода конкурса. Этот эпизод конкурса от IDFW будет транслироваться по fashion-каналу FNL Network. Для того чтобы принять участие в конкурсе вам необходимо связаться с официальным представителем от IDFW

[email protected]

Последний срок подачи материалов — 15 января.

IDFW включает в себя массив оригинального модного контента для глобальной аудитории и бесплатно транслируется исключительно в сети FNL. IDFW — первая и единственная телевизионная сеть, которая создала глобальную Неделю моды с цифровым телевещанием. иустройства iOS.

В результате пандемии генеральный директор и основатель FNL Network Рокко Лео Гаглиотиподарил FNL Network бесплатно на всех платформах для всех зрителей, чтобы предоставить зрителям полный доступ ко множеству развлечений FNL Network.

IDFW осень-зима 21/22 также будет включать в себя совершенно новый компонент, который приглашает начинающих дизайнеров и студентов принять участие в Международной неделе цифровой моды и принять участие в конкурсе IDFW. Затем эти дизайнерские коллекции будут оцениваться жюри, в состав которого войдут президенты других недель моды, знаменитости, представители прессы, ведущие модные журналисты и другие известные люди в индустрии моды, и будут претендовать на 1-е, 2-е и 3-е места в рейтинге. конкуренция. Для получения дополнительной информации о конкурсе посетите

http://fnlnetwork.com/idfw_competition/

FNL Network — первая и единственная телевизионная сеть, которая создала глобальную Неделю моды с цифровым вещанием. IDFW будет доступен по всему миру, от комфортного отдыха на диване до ежедневных поездок на работу. Международная неделя цифровой моды меняет недели моды во всем мире.

FNL Network — канал №1 в мире о модном образе жизни, посвященный всем, что связано с ультрасовременной модой и развлечениями. Fashion News Lifestyle Network, основанная в 2016 году, предлагает широкий спектр развлечений более чем пяти миллиардам зрителей по всему миру. Сеть сочетает в себе безупречное сочетание моды, кино, путешествий, красоты, здоровья и реалити-шоу, чтобы создать ни с чем не сравнимые впечатления от просмотра. Основатель и генеральный директор Рокко Лео Гаглиотисоздал эту разнообразную платформу, чтобы показать пользователям новый взгляд на мир моды.