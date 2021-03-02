Азербайджанские боксеры прибыли на сборы в Кастамону

Сборная Азербайджана по боксу проводит сборы в рамках подготовки к европейскому олимпийскому квалификационному турниру.

Тренировки 13 спортсменов из Азербайджана проходят в центре тренировочных сборов Федерации бокса Турции Кадыдагы.

Главный тренер мужской сборной Азербайджана по боксу Нариман Абдуллаев рассказал агентству «Анадолу», что азербайджанские спортсмены и ранее проводили сборы в Кастамону.

Центр тренировочных сборов Кадыдагы представляет все услуги, сказал Аблуллаев, добавив, что они ждут прибытия сборной Турции по боксу, которая в настоящее время принимает участие в международном турнире.

«Мы хотим, чтобы лицензии выиграли и мы, и сборная Турции. В Турции 15 марта будет большой турнир, в котором примем участие и мы. Тренировки продолжаются успешно. Будет хорошо, если присоединится и турецкая сборная», — добавил Абдуллаев.