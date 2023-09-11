Государственный таможенный комитет Азербайджана выступил с резонансным заявлением, что, возможно, прекратит допускать в страну пиратскую и контрафактную продукцию на основании действующего законодательства о защите права интеллектуальной собственности.

Все это означает ужесточение требований к импортерам. Скажем, если раньше таможня была лояльна к китайскому и прочему импорту так называемой «фирменной» продукции, теперь дешевые китайские копии известных брендов, в шутку называемые клонами из Поднебесной, не будут впускать на таможенную территорию республики. Как утверждает глава Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз, все это приведет к рекордному росту цен на местном рынке. Представьте только, сколько будет стоит товар, та же одежда или обувь, если в республику будут завозить только бренды?

Ведь, во-первых, это дорого, а во-вторых, не вернется ли местный рынок во времена дефицита, когда очереди покупателей осаждали магазины в надежде купить недостающие на всех сапоги или пальто? Конечно же, ожидать чего-то такого на нашем рынке не приходится, ведь от этого зависят доходы импортеров, а они у нас не просто рядовые бизнесмены, но, как известно, весьма солидные персоны. Поэтому вопрос – неужто таможня решилась на подобное, и теперь местные монополии окажутся в тисках новых правил и будут закупать исключительно оригинальные товары, отказавшись от всяческих подделок, кажется чем-то из ряда фантастики.

И тем не менее, О. Гюндюз отмечает, что ввоз контрафактной продукции уже запрещен, а компании карго даже получили соответствующие инструкции остерегаться перевозки подобных грузов. В свою очередь карго уже уведомили об этом своих клиентов. «Иными словами, теперь перевозчики не смогут привозить сюда товары под торговыми марками и логотипами различных брендов, а ведь в массе своей все эти годы к нам завозили контрафакт, и на этом уже выстроена широкая бизнес-сеть. Речь идет о длинной цепочке различных предпринимателей, которые привозят такие товары из Китая оптом, организуют здесь розничную торговлю и ее обслуживание, обеспечивают складское обслуживание, арендуют розничные рынки и торговые магазины, нанимают десятки тысяч рабочих и т. д.».

Если погуглить в интернете, такие заявления наше таможенное ведомство делает не впервые. Товары индустрии фейков хотели запретить еще пять лет назад, в 2018 году, но все это осталось на уровне разговоров. Позже Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) предупредило импортеров продуктов питания из Китая – их обязали ввозить только сертифицированный товар и самим пройти предварительную регистрацию. По статье 24.5 закона АР «О безопасности пищевых продуктов» некоторые импортируемые на территорию республики продукты питания и корма должны быть сертифицированы страной-производителем, отметили в ведомстве. Там еще сообщили, что «сотрудники АПБА приняли необходимые меры по утверждению списка поставщиков зарубежных продовольственных товаров и их регистрации».

Чем объяснить возникший вдруг пристальный интерес местных госорганов к поддельной продукции из Китая, если раньше это никого не смущало? Вполне возможно, что ответы на этот вопрос в скором времени прояснятся. Пока еще неизвестно, что же делать местному бизнесу. Речь о системе из тысячи хозяйствующих субъектов, зависящих от ввоза такой продукции, не говоря уже о покупателях. К тому же прямо сейчас, утверждает О. Гюндюз, в нашей стране немало предпринимателей, чьи склады и магазины буквально завалены продукцией китайской индустрии фейков.

Какова же будет судьба этих предпринимателей и этой сети в целом, и просчитаны ли последствия столь жесткого шага в нынешней ситуации, когда нет внутреннего производства, вопрошает эксперт. Вопросов возникает множество. Скажем, кто теперь будет выплачивать налоги в бюджет, поступавшие все это время с этого импорта, и останутся ли таможенные поступления на прежнем уровне? И есть ли какие-то разумные решения и прогнозы по этому поводу у нашей таможни? Наконец, ключевое, как этот запрет повлияет на цены — не начнется ли новый виток инфляции?

«Разумеется, как отмечает ГТК, незаконное использование интеллектуальной собственности влечет за собой административную и уголовную ответственность. Однако в нынешней ситуации было бы разумно прежде разобраться и взвесить все плюсы и минусы», — считает О. Гюндюз.

В Китае производится много торговых марок. Иные бренды куплены у производителя – их производство вполне законно, просто при ввозе в страну у нас не требовали разрешения правообладателя. Но и рынок поддельных вещей из Поднебесной процветает сегодня по всему миру. Поддельные товары составляют большую часть любого крупного маркетплейса, поэтому, можно сказать, что этим решением преподнесут очередной сюрприз торговле в интернете.