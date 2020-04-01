Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с т.н. «выборами»

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила обращение в связи с незаконными «выборами», проведенными на оккупированных территориях нашей страны, сообщает в среду Trend.

В обращении говорится: «В оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 31 марта 2020 года было организовано очередное «шоу выборов», называемое «президентскими и парламентскими выборами». Этот шаг захватнической Армении и ее пособника – оккупационного режима – незаконен, не имеет никакой правовой основы, является большим пятном для имени демократии и выборов».

| 2020-04-01T10:12:37+00:00 1 апреля 2020, 11:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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