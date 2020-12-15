Азербайджанка возглавит жюри TURKVISION

Популярная белорусская певица азербайджанского происхождения Гюнеш Абасова возглавит жюри Международного музыкального песенного конкурса тюркского мира «TURKVISION» 2020, сообщает #.

В этом году конкурс объединит 24 участника. Прямая трансляция состоится из Стамбула 20 декабря на телеканале TMB TV (Turkish Music Box Television). Учитывая все еще напряженную эпидемиологическую ситуацию в мире, конкурс пройдет в онлайн формате, то есть ведущие со сцены будут представлять выход конкурсантов в записи, которая была осуществлена накануне.

Нашу страну на конкурсе представит молодая певица Айдан Илхасзаде. Азербайджан – постоянный участник конкурса TURKVISION. Лучший результат показал в 2013 году Фарид Гасанов с песней «Yaşa» («Живи»), который принес победу Азербайджану.

TURKVISION — это уникальный конкурс, объединяющий тюркоязычные народы всей планеты.

Цель конкурса — популяризация современного тюркского эстрадного музыкального искусства, расширение международных творческих связей, укрепление взаимопонимания и культурно-духовного сотрудничества между странами тюркского мира, а также тюркских регионов, имеющих общие корни. Конкурс поддерживает таланты в области популярной и народной музыки, поощряет развития духа международного соревнования среди исполнителей, выступает за сохранения и развития народных традиций.

Исполнители, занявшие три первых места, получат денежные призы. Победитель конкурса получает право на съемку клипа и участие в следующем конкурсе в качестве почетного гостя. Также будет вручен приз зрительских симпатий за песню, набравшую наибольшее количество голосов в социальных сетях до начала конкурса.

Напомним, что ранее телеканал ТMB TV на правах организатора международного конкурса сообщил о планах провести TURKVISION – 2021 в азербайджанском городе Шуша.