Сотрудница Международного Центра Мугама Тарана Мустафаева стала победительницей известного онлайн-конкурса GOLDEN TIME TALENT, сообщает #.

Тарана Мустафаева представила работы в номинациях витражей и интерьерной живописи на конкурс, в котором соревновались 68 номинаций из разных стран мира.

Авторская работа «Ангел» удостоена 1-й премии, «Будда» — 2-й премии. Художница, поделившись своими впечатлениями от победы, сказала: «Информацию о проекте я получила из социальной сети и решила участвовать в 38-м сезоне отбора талантливых людей. Соревнование стартовало 28 сентября. 21 ноября, победив на конкурсе, я получила диплом международного образца, наградную статуэтку и медаль. Кроме того, конкурс дает возможность участвовать в выставках, которые пройдут в столице Англии Лондоне».

Следует отметить, что конкурс, функционирующий на протяжении 7 лет, является современным лидером в организации конкурсов и фестивалей международного уровня для творческих коллективов и сольных исполнителей.

Оценивают работу конкурса члены жюри из 56 стран, в том числе Лондона, Грузии, Сирии, Греции, ОАЭ, России. В этом сезоне более 5000 участников из 17 стран мира соревновались в 68 номинациях.