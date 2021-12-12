«Азербайджан закупит роботов-миноискателей для очистки освобожденных территорий».

Как сообщает#, об этом рассказал журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

По его словам, продолжается процесс увеличения числа специалистов по разминированию: «Армяне закопали на освобожденных территориях многочисленные мины. Эти территории должны быть очищены, чтобы ускорить строительство и благоустройство. В настоящее время ведутся работы по приобретению как оборудования для поиска мин, так и роботов-миноискателей. Эти работы проводятся Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с ANAMA и Министерством обороны».

Гейдаров отметил, что трава мешает поиску мин: «Но сейчас осенне-зимний сезон, трава высохла, и поиски мин ускорились».