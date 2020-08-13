Азербайджан выразил обеспокоенность поставками оружия из РФ в Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность интенсивностью поставок грузов военного назначения из РФ в Армению.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, 12 августа состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России.

Ильхам Алиев проинформировал Путина о совершенной Арменией 12-16 июля провокации в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы.

Алиев напомнил, что в результате очередного акта агрессии Армении погибли военнослужащие ВС Азербайджана и одно гражданское лицо.

В результате артиллерийского обстрела приграничных сел и населенных пунктов многие дома были разрушены и пришли в непригодное состояние, сказал Алиев.

Алиев сказал, что основной целью этого военного нападения Армении было вовлечение третьих сторон в армяно-азербайджанский конфликт.

Интенсивность поставок из России в Армению грузов военного назначения с 17 июля по настоящее время вызывает обеспокоенность и серьезные вопросы у азербайджанской общественности, сказал Алиев.

Алиев отметил, что объем грузов военного назначения, перевезенных из России в Армению сразу после боестолкновений с использованием воздушного пространства Казахстана, Туркменистана и Ирана, составил свыше 400 тонн, и подчеркнул, что основная цель телефонного звонка — прояснить этот вопрос.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, выразили взаимное намерение еще больше укреплять азербайджано-российское партнерство во всех сферах.