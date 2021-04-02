Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

Азербайджан полностью привержен своим обязательствам и в соответствии с трехсторонним заявлением вернул Армении всех военнопленных.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Министр обратил внимание на действия армянской стороны, противоречащие нормам международного права и трехстороннему заявлению, в том числе на попытки армянских военных незаконно проникнуть на территорию Азербайджанской Республики, а также на то, что Армения до сих пор не предоставила Азербайджану карту минных полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

| 2021-04-02T18:09:15+04:00 2 апреля 2021, 19:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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