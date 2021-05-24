О возросших поставках импортного продовольствия информирует Государственный комитет статистики. По данным этого ведомства, за январь- апрель текущего года ввоз в страну продуктов питания увеличился еще на 23,5% — до $634 млн 764,18 тыс.

В этом году удельный вес продовольственных товаров в структуре импорта повысился с 15% (январь-апрель 2020 года) до 18%. Затраты на закупку за рубежом фруктов и овощей ($95,3 млн.) увеличились на 7%, пшеницы ($93 млн.) – на 53%, растительных масел ($71,3 млн.) – 31,5%. Сливочного масла в этом году ввезли на $27 млн. 150,33 тыс. (рост на 4,6%).

По сложившейся уже традиции ожидания и данные о растущих объемах внутреннего производства не отстают от показателей импорта. Однако урожаи пшеницы в минувшем году заметно сократились — в хозяйствах Азербайджана было произведено 1 867,3 тыс. тонн этого злака. По свидетельству специалистов, этих объемов хватилось бы для страны, и тем не менее, продовольственный спрос уже многие годы покрывается за счет преимущественно российского импорта. За первые два месяца этого года поставки пшеницы в Азербайджан выросли в три раза, говорится в заявлении гендиректора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, выступившей в рамках 19-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджанской Республикой.

В то же время несырьевой неэнергетический экспорт из России в Азербайджан вырос в начале года аж на 20%. Никишина отметила, что в частности, поставки пшеницы выросли в 3 раза, подсолнечного масла – в полтора. Ежегодно растущий импорт сливочного масла наглядное свидетельство положения в сфере животноводства. Несмотря на заявления о растущих позициях местных производителей, строительство крупных агропарков и животноводческих ферм, почти весь внутренний спрос на этот продукт покрывается импортом, главным образом, из Новой Зеландии, Украины и Беларуси. Несмотря на государственные программы по развитию агропрома и льготное финансирование фермеров, третье место структуре импорта занимает плодоовощная продукция. При этом в сегменте импорта мяса и растительных масел фиксируется заметный спад.

Однако в целом текущий год продолжила тенденция прироста в поставках импорта. За четыре месяца этого года Азербайджан закупил за рубежом товаров на общую сумму 3 млрд. 528,9 млн. долларов США, что на 4,3% превысило показатель за этот же период прошлого года. И это притом, что даже доля государственного сектора в импорте товаров за четыре месяца составила $315,2 млн., снизившись примерно в два раза. Для наглядности этой устремленности достаточно обратиться к данным последних пяти – шести лет. Скажем, в 2019 году импорт увеличился к 2014 году на 4,5 млрд. долларов, или 7,7 млрд. манатов. Специалисты считают, что причиной роста показателей ввоза продукции в среднем на 1,3 млрд. манатов в год в течение 6-ти лет является во многом падение внутреннего производства.

В частности, допускается, что увеличение импорта можно было бы объяснить резким увеличением ненефтяного экспорта, вот только по сравнению с 2014 годом экспорт из ненефтяного сектора в позапрошлом году увеличился лишь на 200 млн. долларов. В этом году зафиксирован незначительный прирост (+0,9%) экспорта товаров ($6 млрд. 364,3 млн.). На долю нефти, нефтепродуктов и природного газа приходится 89% экспорта. Между тем за сопоставимый период минувшего года этот показатель составлял 91,3% ($5 млрд. 757 млн.). В довесок этому в текущем году на 27% вырос экспорт ненефтегазовых товаров ($697 млн.). Таким образом, положительное сальдо внешнеторговых операций за январь-апрель этого года составило $2 млрд. 835 млн., что на 3% меньше, чем в прошлом году.