Азербайджан участвует в выставке оборонной промышленности в ОАЭ

Делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для участия в открывшейся с 21 февраля в Абу-Даби Международной оборонной выставке IDEX-2021.

Как сообщили в воскресенье Trend в ведомстве, на выставке с участием около 900 ведущих компаний из 59 стран мира представлено 106 наименований вооружения и боеприпасов производства предприятий Министерства оборонной промышленности, в том числе беспилотные летательные аппараты, минометы и др.

В рамках визита предусмотрены встречи министра оборонной промышленности Мадата Гулиева с представителями государственных ведомств и правительства ОАЭ, а также с руководителями официальных делегаций стран, участвующих в выставке.

Международная оборонная выставка IDEX-2021 продлится до 25 февраля.