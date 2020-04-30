Азербайджан собирается присоединиться к очередной международной конвенции

Азербайджан присоединяется к очередной международной конвенции.

Как передает в четверг Trend, вопрос в связи с этим обсужден на сегодняшнем онлайн заседании комитета по культуре Милли Меджлиса.

Так, в ходе заседания на обсуждение бы вынесен законопроект об утверждении Конвенции «По международному обмену изданиями».

Было отмечено, что Конвенция была принята ЮНЕСКО третьего декабря 1958 года в Париже, вступила в силу 23 ноября 1961 года и ратифицирована 47 государствами. Конвенция не охватывает секретные документы, циркулярные письма.

После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.