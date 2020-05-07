Азербайджан предлагает провести сессию ГА ООН по борьбе с коронавирусом

«Конечно, общая беда объединяет, — сказал Ильхам Алиев. — Поэтому главной целью проведения саммита [Движения неприсоединения] было проявление солидарности внутри организации, а также эффективное сотрудничество с ведущими международными организациями. Мы предложили по моей инициативе провести специальную [сессию] Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную коронавирусу».

Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан предпринял и другие усилия для борьбы с пандемией в мировом масштабе. «Мы выделили $5 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оказания неотложной поддержки наиболее уязвимым странам-членам Движения. Это второй наш донорский взнос. Ранее, в марте, мы также выделяли $5 млн ВОЗ для борьбы с глобальной пандемией».