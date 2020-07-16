Азербайджан поддерживает переговоры, направленные на результат

16 июля 2020 года Вооруженные силы Армении вновь атаковали наши позиции в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны с использованием крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок.

Как сообщили АПА в МИД, в ходе продолжающихся боев погиб один военнослужащий Азербайджанской Армии.

«Продолжая кровавую провокационную деятельность, Армения открыто демонстрирует свое намерение осуществлять новые акты агрессии, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе международное гуманитарное право, проводя агрессивную политику и используя силу. Еще раз заявляем, что единственной виновником напряженности в регионе является Армения, которая удерживает Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана под военной оккупацией, нарушает фундаментальные права и свободы сотен тысяч азербайджанцев, непосредственно препятствует разрешению конфликта путем переговоров.

Азербайджан всегда заявлял, что является сторонником политического урегулирования конфликта, но это не означает, что переговоры должны быть бесконечными. Азербайджан поддерживает переговоры, направленные на результат, и ожидает посреднических усилий в этом направлении и от сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.