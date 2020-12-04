Азербайджан поддержал решение ОПЕК+

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в январе на 0,5 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Азербайджана.

Отметим, что 3 декабря министры ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти с января 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки.

В соответствии с новым соглашением ОПЕК+, Азербайджан в январе 2021 года нарастит добычу нефти на 8 тыс. баррелей в сутки, до 595 тыс. баррелей.

«В соответствии в новым соглашением, в январе 2021 года обязательства Азербайджана составят 123 тыс. баррелей. То есть, в январе Азербайджан должен нарастить добычу нефти на 8 тыс. баррелей в сутки и сохранить ее на уровне 595 тыс. баррелей», — отмечается в сообщении.