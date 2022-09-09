Азербайджан передал Армении 5 армянских военнослужащих.

Об этом сообщила Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Руководствуясь принципами гуманизма и согласно двустороннему соглашению, достигнутому в результате обсуждений, проведенных по инициативе Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля на встрече, состоявшейся 31 августа 2022 года в Брюсселе между Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Азербайджанская Республика 8 сентября освободила 5 армянских военнослужащих и передала их другой стороне на азербайджано-армянской государственной границе:

— Аграманян Мартин Мушегович-23.05.1997 г. р., гражданин Республики Армения;

— Геворкян Ашот Артакович-30.06.1997 г. р., гражданин Республики Армения;

— Григорян Феликс Аршакович-23.12.1996 г. р., гражданин Республики Армения;

— Манукян Вараздат Амушаван-07.07.1990 г. р., гражданин Республики Армения;

— Ховсепян Эдик Тиграни-02.08.1999 года рождения, гражданин Республики Армения.