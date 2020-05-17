Азербайджан перед сложным геополитическим выбором

Сегодня утром посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает издание «Едиот Ахронот». «Посол был найден мертвым в своей кровати», — уточняет издание.

Причина смерти не сообщается, обстоятельства расследуются. Впрочем, как и должно быть, когда происходят подобные события, обычно подробности таких новостей видят свет несколько десятилетий позже, сегодня же мировому сообществу скажут, что «посол был болен» или умер от «кровоизлияния». О заключении экспертизы можно гадать сколько угодно, ясно лишь одно — никто и никогда не скажет, что это была операция каких-либо спецслужб.

Этой новости не стоит удивляться, подобные смерти при непонятных обстоятельствах дипломатов или офицеров американского и китайского происхождения по всему миру станут теперь нормой. Нужно понимать, что мы вошли в новую стадию «холодной войны» между США и Китаем, а потому удивляться тому, что сегодня в Израиле или завтра в Камбодже/Лаосе, как мухи, погибают официальные лица США или Китая, не стоит. Особенно это касается тех стран, где геополитическое столкновение между этими странами будет более острым, и в этом плане Ближний Восток один из таких регионов.

Американо-китайское противостояние будет на всех фронтах, где-то это будет война прокси-сил, где-то стран, где-то каких-то агентов. Но это все потом, а на сегодня же пока, как сообщает Global Times, в Пекине готовят санкции против американских физических лиц, организаций и государственных чиновников, которые обвиняют Китай в пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

По меньшей мере, четыре законодателя конгресса США и две организации могут быть включены в санкционный список Китая. Китай намерен не просто нанести ответный символический удар, но введет чувствительные и болезненные контрмеры, пишет издание. Среди кандидатов называется генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который подал иски против Китая, чтобы возместить ущерб от пандемии коронавируса. Некоторые американские конгрессмены и губернаторы штатов, а также юристы, которые входят в число «ястребов» Республиканской партии, подали судебные иски против Китая, утверждая, что китайское правительство неправильно информировало об эпидемии коронавируса, что привело к серьезным экономическим последствиям.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп все напористее идет на Китай и обвиняет китайцев в распространении вируса.

При этом он подчеркнул, что «ни одна торговая сделка с Китаем не сможет заменить для него погибших граждан Соединенных Штатов во время пандемии коронавируса».

«Иметь дело с Китаем — очень дорогое занятие. Мы только что заключили великое Торговое Соглашение, чернила едва высохли, а мир поразила чума из Китая. Торговые соглашения не уладят дело — все эти невинные жизни были потеряны!», — написал Трамп.

Рост напряжения между Пекином и Вашингтоном не закончится экономическими санкциями, кибератаками, информационной войной троллей и убийством при непонятных обстоятельствах каких-либо дипломатических лиц. Все страны мировой периферии по типу стран постсоветского пространства, юго-восточной Азии, Ближнего Востока и тихоокенского региона станут полем войны за каждый участок, который носит геостратегический характер.

В этом плане Азербайджан со своими стратегическими транспортными проектами вместе с Центральной Азией входят в «красную зону» риска этого противостояния. При том, что регион и так переполнен местными «быкующими» странами типа России, Ирана, Турции, к полной картине еще добавятся Китай и США.

В нынешних условиях проект «Шелковый путь» и его часть Баку-Тбилиси-Карс из экономического проекта, который должен был способствовать перевозке грузов из Китая в ЕС и, наоборот, в итоге может превратиться в коридор для переброски войск НАТО в каспийский регион.

Мнением нашего государства мало будут интересоваться. Для США сейчас важно перекрыть все сухопутные дороги, которые соединяют ЕС с Китаем, и здесь говорить о роли Азербайджана и всей Центральной Азии не приходится, думаю и так все предельно ясно. По сути – это единственная дорога в обход России, которая по идее должна соединять Пекин с Брюсселем. Причем тут нужно добавить, что и сама Россия скоро потеряет выход к странам ЕС, так как США формируют блок восточноевропейских государств во главе с Польшей и Венгрией, которые будут выступать как кордон между ЕС и Россией, а также и Китаем.

Но если в Европе картина более или менее ясна, большинство стран Восточной Европы являются членами НАТО, то в случае Азербайджана и стран Центральной Азии все намного сложнее. Часть из этих стран являются членами ОДКБ и ЕАЭС. Но доля Китая в экономике пяти стран региона и в целом ЕАЭС несравнима. По разным оценкам, практически 50% всех внешних инвестиций в странах региона приходится на Китай, при этом Китай занимает первое место во внешней торговле всех стран региона.

Для России точно можно сказать, что регион потерян с экономической точки зрения, и дело лишь за военно-политическим присутствием. К примеру, тот же Узбекистан идет в ЕАЭС не из экономических соображений, а политических — для того, чтобы каким-то образом балансировать между Пекином и Москвой. При этом Вашингтон в регионе с экономической точки зрения не очень представлен, за исключением Казахстана. Соответственно, особо США в регионе терять нечего и дорожить нечем, что создает дополнительные риски.

Говоря о дополнительных рисках нужно понимать, что США не просто так договариваются с «Талибаном» и выходят из Афганистана. На талибов будет сделана политическая ставка — как в свое время была сделана против СССР, так и сейчас будет сделана против Китая. Вооруженные до зубов талибы за считанные часы повесят правительство в Ашхабаде и Душанбе, и при этом народ будет встречать талибов как освободителей от местных неадекватных китайских марионеток-тиранов. Регион погрузится в хаос и войну и единственная страна, которая может более или менее сдержать ситуацию – это Узбекистан, который сейчас под экономическим прессингом Китая.

Война в Центральной Азии между Китаем и США означала бы конец всем транспортным проектам Азербайджана. Ситуация в мире меняется с большой скоростью. Азербайджану пока удается держать свой финансовый рынок и политическую систему закрытой от внешнего мира, но при этом нужно отметить, что ресурсы страны стремительно «таят». Страна должна проводить стремительные системные реформы, ориентированные плюс на политические союзы. Геополитический выбор перед Азербайджаном рано или поздно встанет.