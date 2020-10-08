Азербайджан отозвал посла в Греции для консультаций

«До сведения МИД Греции была доведена размещенная в открытых источниках информация о прибытии на оккупированные земли Азербайджана граждан различных стран, в том числе и Греции, армянского происхождения для участия в боях в рамках новой провокации вооруженных сил Армении в отношении Азербайджанской Республики, начатой 27 сентября. В этой связи было сделано обращение к противоположной стороне о проведении расследования и предоставлении соответствующей информации».

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

Вслед за этим, в связи с решением греческой стороны отозвать своего посла для консультаций, посол Азербайджанской Республики в Греции также был отозван для консультаций в Баку.

| 2020-10-08T15:34:43+04:00 8 октября 2020, 17:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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