Азербайджан оказал помощь ВОЗ в размере 5 млн долларов

Между Азербайджанской Республикой и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) имеется долгосрочное эффективное сотрудничество.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, правительство Азербайджанской Республики с целью внесения вклада в усилия мирового сообщества по предотвращению риска распространения инфекции коронавируса в мире приняло решение оказать добровольную финансовую помощь в размере 5 млн долларов США Фонду под названием «Обращение COVID-19» в рамках «Плана стратегической подготовки и ответа» ВОЗ.

«Азербайджанская Республика высоко оценивает усилия ВОЗ по борьбе с вирусом COVID-19 в мировом масштабе. Рекомендации ВОЗ в связи с вирусом COVID-19 учитываются и применяются Азербайджаном.

Азербайджанская Республика продолжает эффективное сотрудничество с ВОЗ, и 8 марта 2020 года делегация экспертов ВОЗ посетит нашу страну», — говорится в информации.