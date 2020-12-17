Азербайджан может вступить в новый год без государственного бюджета

Текущий год уже на исходе, а государственный и сводный бюджеты наступающего финансового года еще не готовы. Их даже не вынесли на обсуждение Милли Меджлиса.

По действующему законодательству — статье 13 закона АР «О бюджетной системе» и в соответствии со статьей 109.2 Конституции Азербайджанской Республики законопроект о государственном бюджете на следующий финансовый год вместе с другими соответствующими документами должен быть представлен на рассмотрение и утверждение в Милли Меджлис Азербайджанской Республики не позднее 15 октября текущего года.

Однако главный финансовый документ еще не готов и не представлен на рассмотрение законодательного органа страны, сказал # экономист Натиг Джафарли.

«Не известны даже первоначальные финансовые параметры бюджета, а 20 декабря истекают последние сроки, определенные в законодательстве, когда парламент должен одобрить бюджет. Если подготовка бюджета не уложится в установленные законодательством сроки, вступят в силу чрезвычайные полномочия главы государства по утверждению временных бюджетов на январь и последующие месяцы», — пояснил аналитик.

Проект бюджета должен быть внесен в парламент до 15 октября и одобрен законодательным органом до 20 декабря, подтвердил экономист Ровшан Агаев.

«Сроки нарушены и страна может вступить в новый год без утвержденного государственного бюджета. Это вполне реально, поскольку уже через два дня истекают крайние сроки, предусмотренные в законе «О бюджетной системе» по утверждению основного финансового документа страны. Но упомянутый закон страхует государство от этой ситуации, и если проект государственного бюджета на следующий бюджетный год не утвердят в установленные сроки, соответствующий орган исполнительной власти (в данном случае президент АР) устанавливает временные правила финансирования. До утверждения закона оно производится из расчета одной двенадцатой части на каждый месяц исполненного за предыдущий год госбюджета. При этом по защищенным статьям бюджета финансирование обеспечивается в полноценном объеме», — объяснил Агаев.

Согласно упомянутым положениям закона «О бюджетной системе», говорит он, теоретически и юридически страна может войти в следующий год без утверждения бюджета.

Говоря о причинах сложившейся ситуации, министр финансов Самир Шарифов сообщил ранее журналистам, что в пакет бюджета следующего года будут внесены поправки, связанные с грядущими расходами на финансовое обеспечение деятельности Армии Азербайджана, погранвойск и других ведомств на освобожденных территориях. В экономическом сообществе считают, что эта причина актуальна, что в целом не умаляет роли возможной девальвации.

По оценкам международных аналитиков, в наступающем году средняя цена за баррель при хорошем сценарии может составить $45, а при плохом — $35. В целом же существенного роста цен на «черное золото» в среднесрочной перспективе не ожидается. А если цены останутся на низком уровне, девальвация маната будет неизбежна.

«Не будь продлен карантинный режим в стране, власти провели бы девальвацию маната. В сложившейся финансовой ситуации мало вариантов избежать падения нацвалюты. И это одна из причин задержки бюджета, ведь девальвация маната может послужить ключевым фактором, влияющим на прогнозы государственных доходов и расходов, — утверждает Джафарли. – Власти примут временный бюджет сначала на январь и будут ориентироваться по ситуации». Собеседник ожидает удешевление маната в пределах 20%.