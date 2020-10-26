Азербайджан имеет все возможности восстановить разрушенные войной и оккупацией земли — А. Гулиев

Деоккупация наших территорий вызывает вопросы относительно дальнейших перспектив освобождённой части страны – строительства инфраструктуры и экономики на отвоеванных землях. В этой связи главной темой нашей беседы с экономистом Асиманом Гулиевыем стала не война, которая покончит с засильем захватчиков, но мир, открывающий широкие перспективы перед Карабахским регионом.

— Президент Ильхам Алиев уже дал поручение восстановить автомобильные дороги, ведущие в освобожденные от оккупации села Суговушан и Талыш Тертерского района. Является ли это решение началом нелегкого пути к восстановлению разрушенных войной и оккупацией территорий Азербайджана?

— С освобождением сел Талыш и Суговшан Азербайджан получил новый шанс восстановления деоккупированных земель. На захваченных армянскими сепаратистами территориях насчитывалось 2661 км дорог, где 883 км – это трассы государственного значения и 1778 км дорог местного значения. Инфраструктура также включает 90 автомобильных мостов. Что касается 29-километровой дороги сел Суговушан и Талыш, трасса имеет стратегическое значение. Оккупанты 30 лет использовали эту дорогу и, разумеется, никогда ее не ремонтировали. Трасса за все это время пришла в плачевное состояние. Решение главы государства восстановить эту дорогу, действительно, символично — это сигнал о начале возрождения освобождаемых территорий.

А ведь дороги — кровеносная система возрождающейся экономики. По ним в районы и села Карабахского региона будет доставлено все необходимое для воссоздания энергетической инфраструктуры, телефонной связи, интернета, строительства жизненно важных инфраструктурных проектов, что послужит началом возрождения этих земель к нормальной жизни. Дорога, ведущая в села Талыш и Суговушан, относится к четвертой технической категории – ширина ее проезжей части составит 6 метров, ширина обочины – 10 метров, по два метра приходятся на укрепленную часть обочины. Нет сомнений, что новая трасса будет отличаться хорошим качеством, рассчитанным на серьезную нагрузку. Дорога будет соответствовать своей цели – воссозданию социально-экономических основ и дальнейшему развитию освобожденных территорий.

Строительство дороги ведется по каналу, ведущему от Суговушанского водохранилища до города Тертер. Здесь также важно отметить, вода из Суговшанскго водохранилища почти три десятка лет была перекрыта в тертерском направлении и это нарушило экологический баланс края, вызывало серьезные проблемы для природы и экосистемы региона. Сейчас воду начали сливать в отстроенный здесь в 70-е гг. канал, а значит, естественный цикл возрождения природы этих территорий будет постепенно восстанавливаться. После освобождения Суговшана и селения Талыш появилась возможность беспрепятственной сельскохозяйственной деятельности, а население, наконец, получило качественную питьевую воду из водохранилища.

— В какую приблизительно сумму обойдется восстановление экономики, инфраструктуры освобожденных территорий? Потянет ли это наш бюджет и валютные резервы? Какие иные пути финансирования можно рассматривать — будут ли это инвестиции, кредиты, создание условий для заинтересованности бизнеса вкладывать в эти районы?

— Сложно назвать сумму. Экономика не вещь, стоимость которой может быть заявлена при покупке. В нашем же случае речь идет об экономике Карабахского региона, разрушенного оккупацией и войной. Но туда вернется до миллиона населения, а процесс восстановления экономики будет проходить в двух направлениях – это воссоздание инфраструктуры и создание рабочих мест для людей, которые будут возвращаться в родные края. Государству в этом случае следует выполнить две основные задачи – во-первых, воссоздать благоприятную инфраструктуру, главным образом транспортную, восстановить электро-, газо- и водоснабжение, возродить торговые сети, кредитно-денежную систему и пр. А во-вторых, создавать условия для проживания, строить жилищный фонд, обеспечить людей рабочими местами, организовать условия для развития здесь сельского хозяйства и промышленных предприятий. Решение этих вопросов требует научного подхода.

Скажем, в нашей стране имеется хороший опыт строительства качественных дорог. Еще в декабре 2016 года указом главы государства была принята соответствующая дорожная карта, дающая основание ожидать, что Минэкономики и другие профильные ведомства, скорее всего, готовят свои наработки в этом направлении. Местные власти в Физули и других районах готовятся к возвращению населения, строительству здесь поселков и городов нового типа. Ведь от жилищного фонда этих мест захватчики не оставили камня на камне. Здесь поневоле напрашивается сравнение с фашистскими захватчиками, но и оно не в пользу армянских оккупантов. Ведь даже фашисты не изощрялись до такой степени вандализма на захваченных ими землях. Как сказал глава государства, в Физули не нашли ни одного целого здания, чтобы водрузить там азербайджанский флаг. Город полностью уничтожен. Армянские оккупанты оказались намного более бесчеловечны по сравнению с гитлеровской Германией.

Перед нами стоит задача восстановления экономики и жилищного фонда с нуля. Для этого страна имеет все возможности. К вопросу о том, потянет ли это наш бюджет и валютные резервы? Для начального этапа работ средства имеются, а вот перспективы зависят от мультипликативных процессов. Карабахский регион очень богатый край, потенциал его никогда полностью не использовался. Азербайджан вкладывал туда большие средства до обретения независимости, но экономика региона и нашей страны не могли слиться воедино. До Ханкенди вела железная дорога, в Ходжалы работал аэропорт, строилась дорога, которая должна была пройти через Физули, Зангелан, Мегри и Нахчыван. Сепаратисты воспользовались созданной там инфраструктурой, уничтожив при этом свыше 17 тыс. кв. км. территорий с богатым экономическим потенциалом.

На данный момент в нашем бюджете и резервах достаточно средств, чтобы начать поэтапное переселение местного населения, но в перспективе придется искать пути финансирования. Однозначно, вкладывать в экономику освобожденных земель будет наш бизнес, поскольку строительство жилищного фонда, заказы на прокладку дорожной и прочей инфраструктуры – это хорошие возможности и прибыль для деловых кругов. А вслед за большими заработками последуют и новые бизнес-идеи. К тому же сейчас мы имеем серьезный человеческий, кадровый потенциал.

30 лет назад этот край покинули 800 тыс. беженцев, шел естественный процесс прироста населения. И сегодня количество коренного населения достигло 1 млн 250 тыс. человек. А ведь это трудовые ресурсы, необходимые в том числе для восстановления экономики, разработки залежей полезных ископаемых, карьеров, освоения минеральных источников – до 40% минеральных вод находится в Карабахском регионе. Здесь сосредоточено свыше 160-ти месторождений различных полезных ископаемых. Кельбаджарский, Лачинский, Тертерский и Агдамский районы богаты золотом, серебром, медью, молибденом, ртутью. Железо и хромовые месторождения находятся в Джабраильском, Кельбаджарском, Лачинском районах. В оккупированной части страны немало запасов серы. Освобождаемые земли богаты месторождениями гравия, песка, глины и прочих ресурсов.

Все это представляет возможности для развития внутреннего производства и укрепления экспортных позиций страны. Процесс будет поэтапным, ориентированным на внутренний рынок и экспорт. Не думаю, что это будет слишком затратно для нас – достаточно создать условия и переселить людей. И потом, это уже не то население, что покинуло эти края 30 лет назад – туда вернутся молодые люди, получившее современное образование, владеющие новыми технологиями, понимающие условия развития рыночной экономики. И для них это не только расходы, но и возможность разбогатеть, принося пользу родной земле, поднимая ее экономику, создавая новые рабочие места и условия для жизни.

Что касается путей финансирования, специалисты Минэкономики уже перечисляли некоторые направления. Так, отмечалось, что мы уже имеем платформу работы с международными финансовыми институтами, иностранными инвесторами и собственными гражданами, которые имеют капиталы за рубежом. В довесок этому, для возрождения деоккупированных территорий правительством будут разработаны проекты международного значения. Хочу сказать, что наша страна имеет серьезный опыт разработки таких проектов. Сюда можно причислить крупные региональные инфраструктурные и транспортные проекты, такие как «Баку – Тбилиси – Джейхан», «Баку — Тбилиси – Карс», проект «Южного газотранспортного коридора» (ЮГК).

Все это гарантирует процветание освобожденных земель. Что же касается ущерба, например, экономист Эльхан Алескеров учитывает также гуманитарные, моральные потери, утерю исторических памятников. Я бы сказал на это, что восстановление такого ущерба нуждается в специальном подходе. Хотел бы видеть нашу консерваторию в Шуше… Можно организовать теснейшую связь экономического воссоздания этих территорий с образованием в виде самовоспроизводящейся системы, экосистемы. И вот каким образом. Столичные вузы – Бакинский государственный, Азербайджанский государственный экономический, Технический университеты получают земельные участки в освобожденных районах по 20 – 30 га. И там университеты могут построить дома для своих работников – профессоров, молодых ученых. Таким образом в освобожденной части страны можно создать мозговые, культурные центры, которые в перспективе дадут толчок развитию региона.

— Пресса с подачи экономического сообщества сегодня поднимает вопрос о необходимости системных реформ, особенно реформ в управлении для восстановления освобожденного региона. Как вы относитесь к этому?

— Прежде чем приступить к этой теме, надо объяснить читателю, о чем, собственно, идет речь. Системные реформы – это преобразования, характеризующие переход от одной социально-экономической системы к другой. Реформы, ведущие к преобразованию социально-экономической системы страны, являются системными, в отличие от внесистемных, не меняющих сущность системы.

В числе системных реформ преобразование отношения к собственности, введение свободного ценообразования, отмены государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность и т.д. А внесистемные изменения – это, как правило, налоговые преобразования, изменения в распределении бюджетных ассигнований, создание государственных инвестиционных фондов и пр. Если посмотреть глубже, реальная значимость реформ не всегда определяется их принадлежностью к той или иной группе. Хотя, как правило, системные реформы более значимы.

Что же касается значения реформ в контексте восстановления экономики Карабахского региона, полагаю, системные реформы не станут какой-то серьезной проблемой, поскольку население получит здесь в собственность земли, а предприятия оккупанты уничтожили. А значит, люди в основном будут получать земельные участки. Возможно, государство поможет в строительстве жилых домов, будут создаваться соответствующие условия для жизни. Думаю, системная реформа воплотиться в аграрной реформе, распределении земель. То же касается приватизации – все это будет происходить в рамках действующих законов и программ, оставшихся и доработанных со времен аграрной реформы 95-го года. Вся эта законодательная база будет использована для создания института частной собственности на деоккупированных территориях.

— Ваш взгляд на перспективы возрождения Физулинского района.

— Физулинский район один из крупнейших районов страны, простирается на территории в 1386 кв. км. Население этого района до оккупации составляло 105 тыс. человек. В районе 1 город, 2 поселка городского типа, до 80-ти деревень и других населенных пунктов. В ходе Горадизской операции в январе 1994 года большая часть Физулинского района была возвращена под контроль Азербайджана. Остальные части и сам город Физули находились в оккупации. На неоккупированных территориях этого района отстроена хорошая дорожная и пр. инфраструктура. Горадиз превратился в современный город, а в городе Физули армянские варвары не оставили камня на камне. Полагаю, в будущем Физули расцветет к стыду и зависти армянских оккупантов. Думаю, мы все же сохраним несколько разрушенных зданий как живое свидетельство армянского вандализма.

Этот город был создан в 1827 году – через семь лет Физули исполнится 200 лет. Близится знаменательная дата. Надеюсь, что свой двухсотлетний юбилей город встретит возрожденным и станет свидетельством мощи нашей страны, сумевшей не только отвоевать свои земли, но вернуть их к жизни. В довесок этому, Физули отличается чудесной природой и плодородной землей. По имеющимся данным, земледелие здесь развивалось еще четыре тысячи лет назад. Физули достоин процветания и того, чтобы стать одним из красивейших городов Азербайджана. Мы создали чудесный Баку, подобный хрустальной вазе, как говорят иные иностранцы. Мы отстроили красивейший город – Габалу. Физули, Шуша, Ханкенди пополнят картину этого величия. Азербайджанский народ сможет воплотить эти уже достижимые мечты. В будущем Физули станет одним из лучших городов нашей страны.